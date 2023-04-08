Мінфін США відправляє представників до Європи переконати компанії розірвати стосунки з РФ, – AP

Чиновники Міністерства фінансів США, відповідальні за санкції, планують цього місяця спеціальні поїздки до Європи, щоб чинити тиск на фірми та країни, які все ще ведуть бізнес з Росією, і змусити їх припинили фінансові зв’язки.

Про це пише АР.



Меседж від американських чиновників полягає в тому, щоб ті, хто продовжує працювати з російським урядом, зробили вибір: чи продовжувати надавати Москві матеріальну підтримку, чи вести справи з країнами, які представляють 50% світової економіки.



Посадовці Мінфіну з питань санкцій та фінансування тероризму Ліз Розенберг і Браян Нельсон у квітні вирушать до Європи, щоб зустрітися з керівниками фінансових установ у Швейцарії, Італії та Німеччині.

Вони планують поділитися розвідувальними даними про потенційних осіб, які ухиляються від санкцій, і попередити про можливі покарання за недотримання міжнародних обмежень.



Розенберг також відвідає Казахстан, щоб закликати приватний бізнес країни не надавати матеріальну чи розвідувальну підтримку Кремлю.