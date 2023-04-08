Енергетики відновили 80% пошкоджених магістральних мереж, – "Укренерго"

Завдяки об’єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої окупантами магістральної мережі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що впродовж останнього опалювального сезону ворог випустив понад 1200 ракет та дронів по ключових енергооб’єктах України. Понад 250 із них влучили у ціль – 43% магістральних мереж було пошкоджено.

Водночас зазнали обстрілів та різних ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції.

У компанії нагадали, що за оцінкою Світового банку та ПРООН, тільки першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі "Укренерго" цьогоріч складають майже $1 млрд.

"На допомогу прийшли європейські партнери: "Укренерго" вже отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну. Завдяки об’єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі", – наголосили в компанії.

Цілодобово ремонтом електрооб’єктів займається 1500 фахівців компанії. На сьогодні електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень.