Енергетики відновили 80% пошкоджених магістральних мереж, – "Укренерго"
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що впродовж останнього опалювального сезону ворог випустив понад 1200 ракет та дронів по ключових енергооб’єктах України. Понад 250 із них влучили у ціль – 43% магістральних мереж було пошкоджено.
Водночас зазнали обстрілів та різних ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції.
У компанії нагадали, що за оцінкою Світового банку та ПРООН, тільки першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі "Укренерго" цьогоріч складають майже $1 млрд.
"На допомогу прийшли європейські партнери: "Укренерго" вже отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну. Завдяки об’єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі", – наголосили в компанії.
Цілодобово ремонтом електрооб’єктів займається 1500 фахівців компанії. На сьогодні електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень.