Японія майже повністю позбулася залежності від російського вугілля, – ЗМІ

Японія скоротила свою залежність від російського вугілля після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Енергетичні компанії країни шукають інших постачальників, зокрема в Індонезії та Південній Африці.

За даними Міністерства енергетики країни, Японія в лютому імпортувала 230 тис. тонн вугілля з РФ, що на 73% менше, ніж роком раніше, передає Nikkei.

Російське вугілля становило лише 2% від загального загального імпорту, порівняно з 9% роком раніше.



Із квітня 2022 року по лютий 2023 року обсяг імпорту вугілля з Росії в Японію склав близько 6,5 млн тонн, що на 45% менше, ніж за аналогічний період роком раніше.



Водночас імпорт індонезійського вугілля зріс на 28%. Індонезія випередила Росію і стала другим за величиною постачальником Японії. Імпорт із Канади зріс приблизно вдвічі, а імпорт із Південної Африки – приблизно в шість разів.

Японський уряд ухвалив рішення скоротити залежність від російського вугілля у квітні 2022 року.



Улітку 2022-го найбільша японська енергетична група Jera повністю призупинила закупівлі російського вугілля. На Росію припадало 10% її річного імпорту вугілля (близько 20 млн тонн).