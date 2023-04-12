Плани спекулянтів на ринку металобрухту не виправдалися, вони не отримали очікуваного прибутку, – експерт
Таку думку висловив економіст Олексій Кущ, коментуючи ситуацію на ринку брухту чорних металів, передає dsnews.ua.
"Сьогодні, 12 квітня, металургійні заводи знизили закупівельні ціни на привізний металобрухт на 500 грн/тонна. Раніше, 8 квітня, експортери металобрухту знизили закупівельні ціни на цехах на 1000 грн/тонна. Це все призвело до того, що ті трейдери, які хотіли "нагрітися" на ажіотажі з дефіцитом брухту, зрештою програли, не отримавши очікуваного прибутку", – сказав він.
За його словами, спекулянти, отримавши інформацію про зниження закупівельних цін, відразу вивантажили у вагони всі обсяги сировини, що утримуються, що миттєво призвело до перевантаження мережі залізниці.
"У результаті металургійні заводи просто змушені були поставити блок на приймання неузгоджених обсягів у вагонах або ще більше знижувати закупівельну ціну таких постачань", – зазначив Олексій Кущ.
При цьому експерт зауважив, що зниження цін на брухт – це загальносвітова тенденція. "Починаючи з середини березня котирування на купівлю брухту в тій же Туреччині знизилися на 5% або на $22/тонна. До кінця квітня очікується падіння ще на $18/тонна. Український ринок реагує на ці процеси з певним лагом", – констатував він.
"Взагалі, падіння світових цін на брухт навесні 2023 року є об'єктивним. По-перше, у період Рамадану в мусульманських країнах природно знижується ділова активність. По-друге, попит на арматуру і катанку виявився не таким сильним, як очікували турецькі металурги, тому знижуються і закупівельні ціни на брухт. Ну і по-третє, рекордна девальвація ліри тисне на імпортну ціну брухту", – наголосив експерт.