Плани спекулянтів на ринку металобрухту не виправдалися, вони не отримали очікуваного прибутку, – експерт

Намагаючись додатково заробити на дефіцитних постачаннях металобрухту на українські метпідприємства, спекулянти зрештою програли, не отримавши очікуваного прибутку.

Таку думку висловив економіст Олексій Кущ, коментуючи ситуацію на ринку брухту чорних металів, передає dsnews.ua.

"Сьогодні, 12 квітня, металургійні заводи знизили закупівельні ціни на привізний металобрухт на 500 грн/тонна. Раніше, 8 квітня, експортери металобрухту знизили закупівельні ціни на цехах на 1000 грн/тонна. Це все призвело до того, що ті трейдери, які хотіли "нагрітися" на ажіотажі з дефіцитом брухту, зрештою програли, не отримавши очікуваного прибутку", – сказав він.

За його словами, спекулянти, отримавши інформацію про зниження закупівельних цін, відразу вивантажили у вагони всі обсяги сировини, що утримуються, що миттєво призвело до перевантаження мережі залізниці.

"У результаті металургійні заводи просто змушені були поставити блок на приймання неузгоджених обсягів у вагонах або ще більше знижувати закупівельну ціну таких постачань", – зазначив Олексій Кущ.

При цьому експерт зауважив, що зниження цін на брухт – це загальносвітова тенденція. "Починаючи з середини березня котирування на купівлю брухту в тій же Туреччині знизилися на 5% або на $22/тонна. До кінця квітня очікується падіння ще на $18/тонна. Український ринок реагує на ці процеси з певним лагом", – констатував він.

"Взагалі, падіння світових цін на брухт навесні 2023 року є об'єктивним. По-перше, у період Рамадану в мусульманських країнах природно знижується ділова активність. По-друге, попит на арматуру і катанку виявився не таким сильним, як очікували турецькі металурги, тому знижуються і закупівельні ціни на брухт. Ну і по-третє, рекордна девальвація ліри тисне на імпортну ціну брухту", – наголосив експерт.