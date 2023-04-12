"Енергоатом" та канадська САМЕСО підписали угоду про використання українського урану

НАЕК "Енергоатом" та канадська компанія САМЕСО підписали угоду, яка є останнім необхідним етапом для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Зокрема, йдеться про "Договір на зважування, відбір проб, проведення аналізів, зберігання та організація транспортування уранового концентрату" (УОК) виробництва ДП "СхідГЗК".

Документ регламентує фізичне постачання УОК з України до Канади та повʼязані із цим умови. Зокрема, договір передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на СхідГЗК, до Канади та подальше використання уранового концентрату для конверсії та постачання природного гексафториду урану (UF6) на збагачення.

За словами очільника "Енергоатому" Петра Котіна, це "знакова подія для української ядерної галузі, яка гарантує її стабільність і як наслідок – стабільне забезпечення електроенергією громадян".

Як повідомлялося, у березні "Енергоатом" і CAMECO уклали угоди про забезпечення стабільного постачання урану для виробництва ядерного палива.