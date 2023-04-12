У Раді заблокували законопроєкт, який повертає доплати військовим по 30 тисяч

До Верховної Ради внесли проєкт постанови, який блокує підписання законопроєкта про повернення доплат у 30 тис. грн військовим у тилу.

Відповідний документ 11 квітня зареєстрував народний депутат від фракції "Голос" Володимир Цабаль, свідчать дані на сайті парламенту.

Як уточнив його однопартієць та перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер парламенту не має право підписати закон.

"А це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради", – наголосив він.

Як повідомлялося, 10 квітня Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану", врахувавши поправку про відновлення виплат доплат військовослужбовцям та співробітникам низки інших органів влади.

Відповідною поправкою на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби.

Як уточнив тоді нардеп Железняк, кошти у держбюджеті для повернення таких доплат наразі не передбачені.

Нагадаємо, за рішенням Міноборони, військовослужбовці та співробітники МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, з 1 лютого не отримуватимуть доплати по 30 тис. грн на місяць, встановлені на час воєнного стану.

Водночас з 1 лютого збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців.

Згідно з оприлюдненими Міноборони таблицями, грошове забезпечення рядових, сержантів та старшин за контрактом, які залучені до виконання бойових дій або спеціальних завдань, зменшиться більш ніж удвічі. Водночас у випадку виконання бойових завдань або безпосередньої участі у бойових діях виплати зростуть в середньому на 7-9 тисяч гривень.

Завдяки зміні порядку нарахування доплат військовослужбовцям держава планує заощадити близько 100 мільярдів гривень, розповідав міністр оборони Олексій Резніков.