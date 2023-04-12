Тимчасовим захистом у Євросоюзі минулого року скористалися 3,8 мільйона українців, – Євростат

Після вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року Євросоюз вперше активував так звану Директиву тимчасового захисту для прийому біженців з України, якою вже скористалися 3,8 млн українських громадян.

Про це йдеться у доповіді Європейського парламенту щодо стану та тенденцій розвитку європейських кордонів, передає Укрінформ.

"Російська агресивна війна проти України змусила більше 8 мільйонів людей виїхати за межі України. ЄС швидко відповів на ці події та активував, вперше в історії, Директиву тимчасового захисту, яка надала людям, що рятувалися від війни, негайний тимчасовий захищений статус в ЄС та гармонізований пакет прав у сферах проживання, освіти, охорони здоров’я та доступу до роботи. За даними Eurostat, на грудень 2022 року тимчасовим захистом в ЄС скористалися 3,8 мільйона людей", – йдеться у документі.

Зазначається, що надання тимчасового захисту громадянам України на території ЄС не є перешкодою для подання українськими біженцями заявок на отримання міжнародного притулку.

Водночас у деяких випадках ці два статуси не можуть поєднуватися, і пошукувачеві доведеться обирати один з них. Протягом 2022 року, за офіційною статистикою, 28 тис. українців подали заявки на отримання притулку в країнах ЄС+ (27 країн ЄС + Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія).

Згідно з даними доповіді, протягом 2022 року близько 13 млн українців перетнули сухопутні кордони ЄС, і близько 10 млн скористалися тими самими прикордонними переходами для повернення в Україну.

Для опрацювання такого міграційного потоку ЄС рекомендував країнам-членам відкрити додаткові пропускні пункти та спростити правила прикордонних перевірок, виходячи із надзвичайних умов, у яких опинилися громадяни України, переважно жінки та діти.

ЄС мобілізував допомогу на кордонах для країн-членів та для країн-партнерів, що мають спільний кордон з Україною, зокрема, надав практичну підтримку прикордонним органам Молдови. Європейське агентство Frontex направило додатково 500 офіцерів на східні кордони ЄС, з яких 350 – безпосередньо на кордони з Україною.