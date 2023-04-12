Україна розпочала експорт електроенергії до Молдови та Польщі
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галцщенко, передає пресслужба Міненерго.
За його словами, енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності, із запасом забезпечує потреби споживачів по всій країні.
"У невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії до Молдови та Польщі", – додав міністр.
Водночас триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Протягом останньої доби відновлено електропостачання 14 тис. абонентів у Донецькій області.
Як повідомлялося, 7 квітня міністр енергетики Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. Уже 10 квітня "Укренерго" провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня.