На Кіровоградщині скоротять комендантську годину на Великдень

У Кіровоградській області скоротять комендантську годину на великодні свята 15 та 16 квітня. Вона триватиме з 00:00 до 04:00.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram.

"Друзі, ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години. У Великодні дні, 15-го і 16-го квітня, вона триватиме з опівночі до четвертої години ранку", – зазначив він.

У звичайному режимі комендантська година на Кіровоградщині діє з 23:00 до 05:00.