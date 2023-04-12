Антимонопольний комітет оштрафував "Медичні закупівлі України" на мільйон гривень (оновлено)

Антимонопольний комітет ухвалив рішення накласти штраф у 1 млн грн на ДП "Медичні закупівлі України" за неподання інформації у встановлений термін.

Про це повідомляє пресслужба Комітету.

"Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України 11 квітня 2023 року прийняла рішення, яким визнала дії державного підприємства "Медичні закупівлі порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді неподання інформації на вимогу держаного уповноваженого Комітету у встановлений строк", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час здійснення держконтролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції учасниками торгів, які проводило ДП "Медичні закупівлі", АМКУ надіслав підприємству вимогу про надання інформації. Але компанія не надала відповідь по суті поставлених питань.

Комітет повторно запропонував надати необхідну інформацію, на що також було отримано відмову.

"Така позиція державного підприємства створила перешкоди у виконанні завдань, покладених на Комітет", – наголосили в АМКУ.

Відповідно за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 закону України "Про захист економічної конкуренції" на ДП "Медичні закупівлі" накладено штраф у розмірі 1 млн грн.

Пізніше в "Медзакупівлях України" відповіли на звинувачення тим, що не погоджуються з рішенням тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.

"2 вересня 2021 року АМКУ звернувся до "Медзакупівель України" про надання інформації щодо деяких процедур закупівель, посилаючись на здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання – учасниками торгів законодавства про захист економічної конкуренції під час участі в процедурах закупівель. Проте в повноваження АМКУ не входить дана процедура, якщо вона здійснюється не в рамках розгляду заяв і справ, де б МЗУ були фігурантами", – наголосили в МЗУ.

Тобто, відповідно до чинного законодавства, державний уповноважений Антимонопольного комітету перевищив межі своєї компетенції, безпідставно вимагаючи від МЗУ інформацію, що стосується господарської діяльності підприємства, зазначили в МЗУ.

"У відповіді Медзакупівлі України від 7 вересня 2021 року просили надати інформацію щодо факту розгляду АМКУ відповідних заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції або щодо проведення перевірок стосовно діяльності МЗУ, в межах яких запитується інформація. Також ми зазначили, що вчинимо усі необхідні дії за умови направлення вимоги в порядку, визначеному чинним законодавством України та за наявності передбачених законом підстав", – підкреслили в "Медзакупівлях України".

"Медичні закупівлі України" залишають за собою право звернутися до суду за захистом своїх порушених прав та інтересів", – підсумували на держпідприємстві.