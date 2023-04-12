Росія спростила конфіскацію іноземних інвестицій у стратегічні підприємства

Російська Держдума ухвалила у третьому читанні закон, який спрощує конфіскацію майна іноземних інвесторів у стратегічні господарські товариства.

Відповідний законопроєкт наприкінці грудня 2022 року вніс до парламенту уряд РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

До цього Росія залишала за собою право визнавати нікчемними угоди про іноземні інвестиції у російські стратегічні підприємства, якщо вони не отримували погодження спеціальної урядової комісії. Після цього суд міг ухвалити рішення про двосторонню реституцію: сторони недійсної угоди повинні повернути один одному передане майно або його вартість.

Крім того, іноземного інвестора могли позбавити права голосу на загальних зборах акціонерів, без позбавлення його права на самі акції.

Новий закон прописує можливість про визнанні правочину нікчемним через недобросовісність іноземного інвестора, після чого суд може стягнути в дохід РФ акції (частки) господарського товариства, що має стратегічне значення, його майно, а також доходи, які отримані таким іноземним інвестором внаслідок вчинення зазначеної угоди.

Крім того, новий закон передбачається можливість стягнення в судовому порядку з іноземного інвестора збитків (у тому числі втраченої вигоди), завданих стратегічному господарському товариству, а також відшкодування шкоди, завданої його майну, з урахуванням наслідків для оборони та безпеки держави.

Прийнятий у третьому читанні закон також визначає, що іноземним інвестором (в рамках закону про інвестиції у стратегічну галузь), слід вважати і громадян Росії, які мають право на проживання в іншій країні. Зараз до цієї категорії належать лише громадяни Росії із громадянством іншої країни.

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Зараз у Росії визначено 50 видів діяльності, що мають стратегічне значення для забезпечення оборони країни та безпеки держави, серед яких робота з ядерними установками та радіоактивними речовинами, розробка та виробництво озброєння та військової техніки, забезпечення авіаційної безпеки, космічна діяльність, телевізійне та радіомовлення, рибальство, розвідка та видобуток корисних копалин.

У 2022 році до цього переліку включили перевезення морським та водним транспортом визначених урядом РФ видів вантажу, створення та обслуговування інформаційних систем оформлення повітряних перевезень, проведення аналізу вразливості та забезпечення фізичного захисту об'єктів паливно-енергетичного комплексу.