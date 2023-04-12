Deutsche Bank закриє свої ІТ-центри в Росії, 500 працівників звільнять, – FT

Німецький Deutsche Bank, який навесні минулого року вивіз із Росії до Берліна близько 700 співробітників своїх IT-центрів у Москві та Петербурзі, тепер остаточно закриє їх після понад 20 років роботи.

За даними джерел Financial Times, близько 500 співробітників IT-центрів, які все ще залишаються в Росії, запропонують звільнитися протягом пів року з виплатою вихідної допомоги.

Співрозмовники видання стверджують, що Deutsche Bank ще не ухвалив рішення про офіційне закриття російського IT-підрозділу, але серед співробітників це питання вважають вирішеним.

У самому банку ситуацію прокоментували наступним чином: "Ми продовжуємо знижувати ризики в Російському технологічному центрі та розширили набір опцій для співробітників, включаючи звільнення за згодою сторін поряд із релокацією та продовженням роботи на платформі. Процес іде у повній відповідності до російського законодавства".

Deutsche Bank покладається на російські ІТ-центри з 2001 року, і за останнє десятиліття цей підрозділ набув дедалі більшого значення, оскільки банк розпочав процес "розташування" ІТ-потужностей ближче до Німеччини, щоб скоротити витрати.

Незадовго до того, як Росія вторглася в Україну в лютому минулого року, близько 1500 або чверть усіх IT-спеціалістів інвестиційного банку працювали або в Москві, або в Санкт-Петербурзі.

Згодом німецька група запропонувала всім своїм співробітникам у Росії можливість переїхати на роботу до Німеччини. Майже половина з них прийняла пропозицію, разом із членами родин переїхали близько 2000 осіб.

Ті, хто залишився в Росії, були відрізані від прямого доступу до будь-яких ІТ-систем Deutsche Bank, і їх головним завданням називали "передачу знань" колегам за межами Росії. Оскільки цей процес наближається до завершення, і враховуючи санкції Заходу проти програмного забезпечення в РФ, банк хоче звільнити персонал, який залишився в Росії, протягом найближчих шести місяців.

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Як повідомлялося, у липні минулого року німецький Deutsche Bank заявляв про ризик втрати контролю над своїм підрозділом у Росії, а також припускав складнощі у випадку ухвалення рішення про вихід з російського бізнесу.

За підсумками минулого року Deutsche Bank зменшив кредитний портфель в Росії на 36% – до 379 мільйонів євро і заявив, що "залишається відданим подальшому скороченню ризиків".

Група вже закрила значну частину своєї інвестиційно-банківської діяльності в країні після того, як глобальні регулятори оштрафували її на сотні мільйонів євро за проведення так званих дзеркальних угод, які допомогли відмити 10 мільярдів доларів з Росії між 2011 і 2014 роками.