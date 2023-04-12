Прикордонники не змогли закупити 50 пікапів за понад 80 мільйонів

Окрема комендатура охорони та забезпечення Державної прикордонної служби скасувала тендер на закупівлю 50 пікапів на очікувану суму 83,68 млн грн (з ПДВ) після відхилення тендерних пропозицій двох учасників.

За даними в ProZorro, умовами тендеру передбачалося постачання пікапів до 30 травня 2023 року, на умовах 100% післяплати, передає Інтерфакс-Україна.



Замовник пояснював такі короткі терміни постачання необхідністю отримання автомобілів якнайшвидше в умовах повномасштабної війни та воєнного стану.



Заявки на участь подали ТОВ "Зернотрейд" із пропозицією китайських автомобілів Dongfeng 4x4 на загальну суму 68,45 млн грн (з ПДВ), а також ТОВ "Талісман Автостиль", що запропонував французькі пікапи Peugeot Landtrek Active за 70,1 млн грн.



Водночас замовник торгів відхилив пропозицію ТОВ "Зернотрейд" (найкраще за ціною) як невідповідну умовам, а потім висунув вимогу другому учаснику про усунення невідповідностей до 5 квітня. Однак, за інформацією ProZorro, "Талісман Автостиль" ці невідповідності не усунув.



Так, після відхилення двох пропозицій торги скасовано.