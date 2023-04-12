БЕБ знайшло нафтобазу з контрафактними нафтопродуктами вартістю 360 мільйонів. ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили з незаконного обігу майже 6 тис. тонн пального, яке зберігалося на підприємствах в Обухівському районі Київської області.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 360 млн гривень, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, службові особи двох компаній налагодили незаконне зберігання та збут паливно-мастильних матеріалів. Пальне зберігали на двох розташованих поруч об’єктах. У подальшому продукцію реалізовували на підконтрольній їм нафтобазі, зокрема за готівку.

Співробітники БЕБ провели обшуки за адресами зберігання пального та вилучили 3,7 тис. тонн дизпалива та 2,2 тис. тонн бензину марки А-95. Під час обшуків також виявлено товарно-транспортні накладні та журнал обліку автомобілів, що можуть бути доказами протиправної діяльності.

При цьому виявлені нафтопродукти не відповідали вимогам державних стандартів, що підтверджено висновком експертизи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК та ч. 3 ст. 204 КК України.