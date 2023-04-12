Кремль знову погрожує розірвати "зернову угоду"

У Кремлі вважають, що перспективи продовження "зернових домовленостей" про експорт аграрної продукції з українських портів "не такі вже й хороші", оскільки Росія продовжує наполягати на скасуванні частини санкцій.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков, пише "Коммерсант".

"Угода була продовжена на 60 днів, а не повністю, виключно у зв'язку з тим, що рівно половина цієї угоди так званої не працювала і не працює досі. Ми знаємо, що представники ООН докладають певних зусиль, але у них не все виходить, і, як і раніше, друга половина угоди не працює і ці умови не виконуються", – сказав Пєсков.

Він зазначив, що жодна угода "не може стояти на одній нозі, вона має стояти на двох ногах".

"Звичайно, якщо судити станом на сьогодні, то перспективи не такі вже й хороші", – додав прессекретар російського президента.

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Як повідомлялося, напередодні російська сторона заблокувала роботу інспекцій Спільного координаційного центру (СКЦ), який перевіряє судна, що рухаються "зерновим коридором" з та до українських портів, через це 11 квітня перевірку для руху коридором не пройшло жодне судно.

Раніше представники МЗС Росії заявили, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливав 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

За цей час Росія вимагає "прогресу щодо нормалізації сільгоспекспорту" – банківських транзакцій, логістики, страхування, розморожування фінансової діяльності та відновлення експорту аміакопроводом "Тольятті – Одеса".

Своєю чергою в українському уряді заявили, що укладені в рамках "Чорноморської зернової ініціативи" угоди передбачають продовження її дії на 120 днів, тому пропозиція Росії подовжити дію "зернового коридору" лише на 60 днів суперечить підписаним документам.