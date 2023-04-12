В ООН анонсували відновлення роботи заблокованого Росією "зернового коридору"

Очікується, що робота "зернового коридору" та проведення регулярних інспекцій суден відновиться вже у середу, 12 квітня.

Про це йдеться в офіційній заяві представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Після інтенсивних дискусій у рамках Спільного координаційного центру (СКЦ) за підтримки ООН та Туреччини, у середу, 12 квітня, планується поновлення регулярних перевірок. Ми закликаємо всіх учасників виконувати свої зобов'язання, щоб забезпечити безперебійний та безпечний рух судів на користь глобальної продовольчої безпеки", – йдеться у заяві представника генсека ООН.

Він додав, що команда ООН тісно співпрацює з усіма сторонами з огляду на їх причини для занепокоєння.

Водночас в ООН підтвердили, що СКЦ взагалі не проводив перевірок суден 11 квітня, оскільки сторонам потрібно було більше часу "для досягнення згоди щодо оперативних пріоритетів". Внаслідок цього, черга на вхід до українських портів зросла до 50 суден.

В ООН наголосили на великому значенні "зернової ініціативи" нагадавши, що в її рамках була забезпечена доставка 27,5 млн метричних тонн продовольства, що сприяло зниженню цін на світовому ринку. Крім того, "зернова ініціатива" – важливе джерело постачання для Всесвітньої продовольчої програми: з серпня було поставлено понад 0,5 млн тонн пшениці для підтримки поточних гуманітарних операцій в Афганістані, Африці та Ємені.

"Глобальні гуманітарні переваги ініціативи очевидні і не обмежуються експортом в окремі країни з низьким рівнем доходу. Це на користь усіх, щоб вона тривала. Вкрай важливо, щоб усі сторони забезпечили цілісність та повну реалізацію "зернової ініціативи", – заявив Дюжаррік.

Досягнення певного прогресу щодо поновлення перевірок у рамках "зернової ініціативи" у середу підтвердило джерело з української сторони. Співрозмовник агентства порадив дочекатися розвитку подій, щоби робити остаточні висновки.

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Як повідомлялося, напередодні російська сторона заблокувала роботу інспекцій Спільного координаційного центру (СКЦ), який перевіряє судна, що рухаються "зерновим коридором" з та до українських портів, через це 11 квітня перевірку для руху коридором не пройшло жодне судно.

Раніше представники МЗС Росії заявили, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливав 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

За цей час Росія вимагає "прогресу щодо нормалізації сільгоспекспорту" – банківських транзакцій, логістики, страхування, розморожування фінансової діяльності та відновлення експорту аміакопроводом "Тольятті – Одеса".

Своєю чергою в українському уряді заявили, що укладені в рамках "Чорноморської зернової ініціативи" угоди передбачають продовження її дії на 120 днів, тому пропозиція Росії подовжити дію "зернового коридору" лише на 60 днів суперечить підписаним документам.