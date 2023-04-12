Нацбанк оштрафував трьох страховиків за несвоєчасне подання звітності

Національний банк України оштрафував трьох страховиків за несвоєчасне подання файлів звітності за 2022 рік.

Як ідеться в повідомленні НБУ, заходи впливу застосовано до:

ПрАТ "Європейське туристичне страхування";

ПрАТ "Страхова компанія "Сатіс";

ТДВ "Страхова група "Оберіг".

Рішення про застосування заходів впливу ухвалене за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 12 квітня 2023 року.

Сплатити штрафні санкції страхові компанії повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 13 квітня 2023 року.