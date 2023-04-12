Позбавлена ліцензій страхова компанія з орбіти Коломойського змінить назву

Акціонери ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах" на зборах 1 травня планують змінити назву на ПрАТ "Системна компанія "Інгосстрах" та виключити з Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців вид діяльності "страхування", але внести туди діяльність страхових агентів та брокерів.

Про це повідомляється у порядку денному зборів акціонерів в базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), передає Інтерфакс-Україна.

У ході зборів планується також доповнити положення статуту нормою, відповідно до якої судові та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з наданням на користь товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних компанії її посадовими особами, можуть відшкодовуватися виключно за рішенням загальних зборів акціонерів.

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Як повідомлялося, ПРАТ "СК "Інгосстрах" мало 16 ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування, які було анульовано рішенням НБУ 23 березня. 29 березня Нацбанк виключив її з реєстру. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,4%.

Однак згодом у "Приватбанку" заявили, що ухвалені за позовом організації з орбіти Ігоря Коломойського та його партнерів рішення суду змушують державний банк і надалі виступати страховим агентом близької до мільярдера компанії "Інгосстрах" навіть після позбавлення її ліцензій.

Бенефіціарами ПРАТ "СК "Інгосстрах" вказані Фаїна Єренбург, Сергій Білий та Володимир Горожанкін, проте жодному з них не належить більше 9,9% акцій, як і решті акціонерів. Як писав БізнесЦензор, "Інгосстрах" пов'язували з групою "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів. До націоналізації "Приватбанку" вона займалася страхуванням операцій цього банку.