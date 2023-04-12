Антикорупціний суд відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва (оновлено)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився продовжити строки розслідування справи за підозрою колишнього голови правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва в отриманні премії, яка перевищувала встановлені законодавством обмеження.

Таке рішення 12 квітня ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров, повідомляє "Слово і діло".

"У задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження строку досудового розслідування – відмовити", – оголосив рішення суддя.

Строки слідства у цій справі спливають 19 квітня.

Захисник підозрюваного Олексій Носов уточнив, що це рішення суду не підлягає оскарженню.

"Це рішення суду не оскаржується, тому орган досудового розслідування повинен завершити слідство до 19 квітня 2023 року. Після чого направити справу до суду для розгляду по суті. Альтернативний варіант – зупинити строки на підставі МПД, отримати всі відповіді та все одно направити справу до суду", – написав він у Facebook.

Згодом він повідомив, що прокуратура направить до ВАКС повторне клопотання про продовження строків розслідування.

"Тобто рішення суду для слідства не має значення. В їх баченні можна направляти скільки завгодно клопотань, поки не отримають потрібного рішення", – додав Носов.

Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. Таким чином, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229,25 млн грн, стверджує слідство. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) спочатку відмовився обирати запобіжний захід для Коболєва, але апеляційна палата визначила для нього заставу у розмірі 229 млн грн. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.

Тим часом строк дії цього рішення сплив. При повторному розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу ВАКС відмовився взяти під варту та збільшити розмір застави для колишнього голови "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, однак зобов’язав його носити електронний браслет. Це рішення також оскаржується у апеляції.