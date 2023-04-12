Голова російського "Сбєрбанку" визнав залежність Росії від імпорту технологій

Російський "Сбєрбанк" відчуває складнощі з імпортозаміщенням високопродуктивних відеокарт для штучного інтелекту.

Про це голова правління банку Герман Грєф заявив під час виступу в Раді Федерації, повідомляє російський Інтерфакс.

"Ми залежимо від технологій, насамперед це стосується hardware, "заліза". І, напевно, найкритичніша позиція – відеокарти, це мікроелектроніка та відеокарти для високопродуктивних обчислень", – сказав Грєф.

За його словами, банк останні 5-6 років вкладав у те, щоб уникнути залежності від імпортних технологій.

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Грєф запевнив, що це вдалося зробити практично по всьому спектру щодо створення софту.

"Є деякі продукти, які ще у нас потребуватимуть 2-3 роки для того, щоб їх локалізувати. Такі складні системи типу SAP (System Analysis and Program Development), але ми частково цю проблему вже вирішили. SAP – дуже складні системи, там дуже багато різних є підсистем, але я думаю, що протягом максимум двох років ми цю тему закриємо", – пообіцяв голова найбільшого російського банку.

Він також нагадав, що в частині software банк виробляє власне програмне забезпечення для банкоматів і всієї мережі розумних пристроїв, у тому числі для комп'ютерів банку та телевізорів.

Як повідомлялося, раніше Грєф визнавав, що минулого року "Сбєрбанк" зіткнувся з двома хвилями відтоку ІТ-фахівців, банку досі не вистачає кваліфікованих кадрів у цій сфері.