Митна служба запустила Telegram-бот для відстеження декларацій

Державна митна служба в тестовому режимі запустила Telegram-бот для сервісу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

За допомогою боту можна отримувати сповіщення про статус поданих митних декларацій (прийняття до оформлення, відмова в прийнятті, оформлення, відмова в митному оформленні, перетин кордону) та запитувати інформацію про залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку, йдеться в повідомленні Держмитслужби.

Для використання боту необхідно зареєструватися в Особистому кабінеті на Єдиному державному інформаційному вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Сам бот знаходиться тут: https://t.me/Sw_customs_UA_bot та може бути знайдений в Telegram за ідентифікатором @Sw_customs_UA_bot, назвою "Єдине вікно митниці" або QR-кодом.

"Жодна конфіденційна інформація або персональні дані не можуть циркулювати в боті в обох напрямках та інформація, яка повинна бути підписана КЕП, не може прийматися митницею через бот. Його функціональність надалі буде розширюватися відповідно до ваших пропозицій", – сказано в повідомленні.

Держмитслужба запрошує декларантів і митних брокерів до тестування боту, відгуки та пропозиції щодо нього можна надсилати на електронну пошту відомства.