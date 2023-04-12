Польща залишається найбільшим імпортером російського скрапленого нафтового газу, – Reuters

Польща залишалася найбільшим імпортером скрапленого нафтового газу (LPG) з Росії в першому кварталі, на частку якого припадало близько 34% загального експорту LPG з Москви

Про це пише Reuters із посиланням на власні розрахунки та дані трейдерів.

Згідно з даними, у січні-березні загальний імпорт Польщею морського скрапленого газу зріс на 44,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 279 тис. тонн, частково замінивши паливо, що надходить із Росії.

Скраплений газ в основному використовується як паливо для автомобілів, опалення та для виробництва інших нафтохімічних продуктів.

Трейдери заявили, що зростання морських поставок скрапленого газу до Польщі було підтримано меншою вартістю палива, що поставляється танкерами з Північно-Західної Європи, порівняно з вартістю пропан-бутану, що постачається з Росії та Казахстану через сухопутні пункти пропуску.

Вони також повідомили, що великі польські постачальники LPG, такі як PKN Orlen і Primagaz, частина найбільшого міжнародного дистриб’ютора LPG SHV Energy, навесні 2022 року відмовилися купувати російський пропан-бутан, збільшивши імпорт LPG. через порти Щецин і Гданськ.

Крім того, згідно з даними Refinitiv, імпорт скрапленого газу через термінал Alpetrol у порту Гдині зріс більш ніж у сім разів у першому кварталі 2023 року порівняно з тим же періодом 2022 року.

Основним постачальником скрапленого газу в порти Польщі в січні-березні була Швеція, згідно з даними відстеження суден Refinitiv Eikon, на частку якої припадало 59,7% (167 тис. тонн) загального обсягу морського імпорту.

Іншими великими постачальниками були Великобританія, Нідерланди та Норвегія з частками 10,6%, 10% і 9,8% відповідно.

Частка морських поставок скрапленого газу з Росії до Польщі в першому кварталі 2023 року зросла до 6,7% з 2,9% у січні-березні 2022 року через збільшення відвантажень "Сибуром" з балтійського порту Усть-Луга, до 19 тис. тонн з 6 тис. тонн.

Загальний експорт російського LPG до Польщі в першому кварталі склав 350 тис. тонн.

Відповідно до розрахунків Reuters на основі даних Refinitiv, у 2022 році Польща збільшила морський імпорт скрапленого газу на 73%, до 1,01 млн тонн, порівняно з 585 тис. тонн у 2021 році.

Росія також експортує LPG до Китаю, Монголії, країн Балтії, а також Туреччини, Балкан та інших регіонів світу.