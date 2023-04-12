Витрати МЗС на американських юристів для судів проти Росії зросли до $42 мільйонів

Міністерство закордонних справ України 5 квітня без торгів уклало угоду з міжнародною юридичною компанією Covington & Burling LLP про юридичні послуги вартістю $4,8 млн, або 175,54 млн грн.

Як повідомляється в системі "Прозорро", закупівлю провели за переговорною процедурою, бо вона пов’язана із захистом прав та інтересів України, пишуть Наші гроші.

Цьогоріч фірма продовжить консультувати та представляти замовника:

у справі за позовом України до Росії, поданим 16 січня 2016 року до Міжнародного суду ООН щодо застосування та тлумачення положень Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року;

в арбітражному провадженні проти Росії, ініційованому Україною 16 вересня 2016 року відповідно до частини XV Конвенції ООН з морського права 1982 року;

в арбітражному провадженні проти Росії, ініційованому Україною 31 березня 2019 року відповідно до частини XV Конвенції ООН з морського права 1982 року;

у врегулюванні спорів у рамках Угоди між Кабміном України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року;

інших провадженнях такого роду, потреба в яких може виникнути.

Погодинні ставки юристів виросли в середньому на 11% проти розцінок минулого року:

$1 220 – Марні Чік, керівник міжнародної арбітражної практики;

$1 060 – Давід Зіонтіс, партнер;

$1 020 – Нікіл Гор, партнер;

$980 – Джонатан Гімблетт, партнер;

$940 – Грег Лассель;

$552-880 – молодші та старші юристи;

$244-548 – помічники юристів.

Загалом із 2015 року Міністерство закордонних справ України уклало з Covington & Burling LLP шість угод щодо захисту від Росії на загальну суму $42,21 млн.

Також із 2017 року ПАТ "НАК "Нафтогаз України" замовило їй представництво в суперечці з Росією щодо майна в окупованому Криму на загальну суму $48 млн.

Ще у 2021 році "Нафтогаз" замовляв їй юридичні послуги щодо можливого арбітражу зі Словаччиною за арештований газ на 3 млн євро.

Крім того, із минулого року ця компанія представляє інтереси Ріната Ахметова в Європейському суді з прав людини. Влітку 2022 року стало відомо, що він подав до ЄСПЛ позов проти Росії щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії Росії проти України.

До 2009 року старшим партнером Covington & Burling був Ерік Холдер, який згодом став генпрокурором США та обіймав цю посаду до квітня 2015 року.

У 2012 році фірма допомогла семи іспанським фондам-інвесторам "ЮКОСу" стягнути з Росії втрачені ними $2 млн, але в 2016 році це рішення скасував апеляційний суд. У 2011 році Юлія Тимошенко і БЮТ замовляли компанії аудит справ по закупівлі автомобілів "Опель" у якості швидкої допомоги та використання грошей по Кіотському протоколу.