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Видатки Пенсійного фонду торік перевищили 590 мільярдів

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Видатки Пенсійного фонду торік перевищили 590 мільярдів
Загальні видатки Пенсійного фонду України торік склали 590,1 млрд грн, із них на пенсійні виплати було спрямовано 97,3% загальної суми.

"У 2022 році загальні видатки Пенсійного фонду України становили 590,1 млрд грн, що на 69,2 млрд грн, або на 13,3%, більше, порівняно з 2021 роком", – повідомив голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус під час публічного звіту, передає Укрінформ.

Згідно із оприлюдненими даними, із загальної суми видатків на пенсійні виплати спрямовано 574,3 млрд грн (97,3%), видатки на виплату житлових субсидій та пільг – 6,4 млрд грн (1,1%), видатки на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань – 0,8 млрд грн (0,2%), інші видатки – 8,6 млрд грн, із них – 2,5 млрд грн – оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат (0,4%), 6,1 млрд грн – адміністративні витрати, пов’язані із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України (1%).

У 2022 році видатки, які фінансуються за рахунок власних коштів, забезпечувались надходженням цих коштів на 100,1%, що на 9,1% більше, порівняно з 2021 роком.

Станом на 1 січня 2023 року на обліку в Пенсійному фонді України перебувало 10,69 млн пенсіонерів. Середня заробітна плата, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, на кінець 2022 року становила 13,38 тис. грн.

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