Світовий банк може розпочати проєкти в агросекторі та відновлення житла, – Мінфін

Україна та Світовий банк обговорили підготовку нових спільних системних проектів, які будуть впроваджуватися в процесі відбудови України та спрямовуватимуться на реконструкцію транспортної інфраструктури RELINK, електроенергетичного сектору Re-Power, а також підтримку системи охорони здоров’я Heal Ukraine.

"Наразі сторони обговорюють нові проєкти для підтримки сільського господарства та виробників сільгосппродукції в Україні, та проєкт із відновлення пошкодженого чи зруйнованого внаслідок війни житла", – сказано в повідомленні Міністерства фінансів за результатми зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з віцепрезиденткою Світового банку в справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані.

Марченко подякував колегам за спільну роботу над звітом "Друга швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України" (Second Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment – RDNA2), який було підготовлено урядом України, Світовим банком, Європейською Комісією та Організацією Об'єднаних Націй. Марченко зауважив, що звіт є основою для подальшої реалізації плану з відновлення.

"Вдячний команді Світового банку за значну підтримку протягом повномасштабної війни. У 2022 році СБ створив Цільовий фонд багатьох донорів для мобілізації необхідних фінансових ресурсів для України. Завдяки цьому інструменту, нам вдалося залучити до держбюджету вже $14 млрд та 1,2 млрд євро", – також зазначив Марченко.