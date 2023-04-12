Російський "АвтоВАЗ" показав "нову" модель Lada – це копія китайського автомобіля. ФОТО

Російський "АвтоВАЗ" показав дилерам "новий" кросовер Lada X-Cross 5, який почнуть випускати на колишньому заводі Nissan у Санкт-Петербурзі.

Зовні машина повністю ідентична моделі китайського автовиробника FAW Bestune T77, пише російський "Коммерсант".

Офіційно цю інформацію в "АвтоВАЗі" не коментують.

Наприкінці березня FAW Bestune T77 помітили на території НТЦ "АвтоВАЗу" в Тольятті, тоді ж у ряду московських автодилерів ця модель зникла з продажу. Втім російський постачальник FAW запевнив, що продажі цієї моделі відновлять у квітні.

Рекомендовані ціни на Bestune T77 у РФ стартують майже з 2,2 млн рублів, скільки коштуватиме зібраний в Росії аналогічний автомобіль Lada, невідомо.

За даними російських ЗМІ, спочатку збирати автомобілі FAW на колишньому заводі Nissan планував "КамАЗ". Однак у підсумку цей майданчик віддали "АвтоВАЗу".

Зараз "АвтоВАЗ" випускає в Тольятті лише моделі Lada Granta та Niva. Також на початку березня 2023 року стартував серійний випуск Lada Vesta, але ціни на неї так і не було оголошено.

Раніше китайські автомобілі під власним брендом у Росії почав збирати "Москвич", запущений на потужностях російських підприємств Renault. На "Москвичі" випускаються моделі, що повторюють машини JAC, але офіційно це ніколи не підтверджувалося.

Як повідомлялося, наприкінці травня російський "АвтоВАЗ" вимушено відправить працівників свого заводу у Тольятті у відпустку раніше плану через брак комплектуючих для виробництва автомобілів Lada.

Нагадаємо, переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року.

Водночас російські виробники не можуть повноцінно працювати без імпортних комплектуючих. Наприклад, з кінця минулого року модельний ряд автомобілів найбільшого російського виробника – "АвтоВАЗу" – був доступний лише у кількох кольорах через дефіцит імпортної фарби.

При цьому президент "АвтоВАЗу" Максим Соколов нарікав, що продажі автомобілів у Росії з середини лютого почали падати, водночас частка китайських авто на російському ринку зростає.

За підсумками 2022 року у Росії було вироблено 450 тисяч легкових автомобілів, що на 67% менше, порівняно з попереднім роком. За даними Росстату, обсяг виробництва легкових авто у РФ минулого року також став найнижчим за історію спостережень. Для порівняння, менше 450 тис. легкових автомобілів вироблялося у СРСР на початку 1970-х років.