Євросоюз все ще шукає шляхи спрямування заморожених активів Росії на відновлення України

Європейський Союз та Шведське головування в ЄС докладають зусиль, щоб знайти законний шлях для спрямування на відновлення України російських активів, що були заморожені у зв’язку з російською агресією.

"Потреба України у підтримці реконструкції величезна. Об’єднаний ЄС робить свій внесок різними способами та шукає нові рішення, щоб допомогти у відбудові України. Це також є одним із пріоритетів шведського головування", – сказано в повідомленні Шведського головування Євросоюзу.

Зазначається, що з лютого спеціальна робоча група зосереджується на тому, як заморожені російські активи можуть бути використані для відновлення України.

Робоча група зосереджена на тому, щоб отримати більш чітку картину того, де розташовані російські державні активи та яка їх загальна вартість. Близько $300 млрд активів російського центрального банку заморожені в країнах G7.

Метою є, наскільки це можливо, протягом шведського головування просувати рішення щодо використання заморожених російських активів у відбудові України. Робочій групі було доручено оцінити різні методи з правової, економічної та політичної точок зору.

"Ми повинні допомогти Україні, зберігаючи верховенство права, на якому побудований ЄС. Це також стосується періодів кризи та війни", – заявив генеральний директор Національної ради з торгівлі Андерс Анлід.

До різних типів заморожених активів застосовуються різні нормативні рамки. Одна нормативна база регулює приватні активи, а інша – державні активи. Приватні активи, які були заморожені або арештовані, можуть, наприклад, бути конфісковані лише в тому випадку, якщо було вчинено злочин, і особу, про яку йдеться, було засуджено в суді відповідно до верховенства права.

"Тому ми повинні дотримуватися як законодавства ЄС, так і міжнародного права – це виклик. Водночас я хотів би підкреслити, що ми повинні бути інноваційними та зосереджуватися на рішеннях", – сказав Анлід.

Робоча група відповідає за цю роботу під час головування Швеції та згодом передасть її Іспанії, яка перейме головування в другій половині року.