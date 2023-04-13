Світовий банк виділить Україні грант на $200 мільйонів для відновлення енергетики (оновлено)

Світовий банк надасть Україні додаткові $200 млн на відновлення енергетичної інфраструктури.

Відповідну угоду підписали прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівна директорка Світового банку Анна Б’єрде у Вашингтоні.

Як зазначив український прем’єр, відновлення України розпочинається вже цього року, і енергетика – один із пріоритетів.

Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області.

Також на зустрічі з представникам Світового банку обговорили спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів ("Фінансовий Рамштайн").

"Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проєкт страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни", – додав Шмигаль.

Своєю чергою у Світовому банку уточнили, що йдеться про грант у розмірі $200 млн на проєкт із ремонту енергетичної інфраструктури України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кошти для цього проєкту надано у рамках Цільового фонду для підтримки, відновлення та реформування України (URTF), створеного СБ для координації грантового фінансування на підтримку діяльності уряду України, надання послуг та гуманітарної допомоги.

Водночас передбачається додаткове фінансування від партнерів у вигляді грантів та інших внесків у розмірі до $300 млн у межах розширення масштабів проекту.

"За останній рік енергетичній інфраструктурі завдано збитків у розмірі $11 млрд. Ця галузь є однією з найбільш критичних, де Україна потребує термінової допомоги", – заявила керуючий директор СБ з операційної діяльності Ганна Б'єрде.

Світовий банк зазначає, що протягом осінніх та зимових місяців було пошкоджено понад 50% енергоінфраструктури України, найбільше постраждали енергомережі у Харківській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях вздовж лінії фронту. При цьому значні пошкодження розподільчих підстанцій і надалі обмежують їхню потужність.

У СБ також зазначають, що відновлення енергосистеми є головним пріоритетом, визначеним урядом України на 2023 рік, оскільки на його частку припадає 11% ймовірних потреб відповідно до оновленої швидкої оцінки завданих збитків та потреб на відновлення (RDNA2), опублікованої в березні.

Там уточнили, що проєкт з відновлення енергоресурсів та підготовки до зими, за яким тривають переговори, передбачає виконання термінового ремонту інфраструктури передачі електроенергії та теплопостачання шляхом невідкладної закупівлі критично важливого обладнання.

За оцінкою Програми розвитку ООН та Світового банку, збитки, завдані війною електроенергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України, перевищують $10 млрд, що у п’ять разів більше, ніж у червні минулого року.