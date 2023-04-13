Румунія обмежить виплати допомоги біженцям з України
Як пише Digi24, про це повідомив речник уряду Дан Чербунару, передає "Європейська правда".
За його словами, постанова "встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім'ям та самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі".
У разі забезпечення проживання, встановленого повітовими радами, "фіксовані суми на харчування та проживання будуть виплачуватися підрозділом, який надає житло".
Речник додав, що одноразова допомога буде надаватися "тільки в тому випадку, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів". За словами Чербунару, таким чином стимулюється інтеграція.
Приблизно 110 тисяч українців залишилися в Румунії, з яких 5 007 знайшли роботу на місці, додав він.