Держгеонадр призупинила першу ліцензію газової компанії Новинського (оновлено)

Державна служба геології та надр зупинила дію ліцензії на Островерхівське газоконденсатне родовище (Харківська область) ПрАТ "Укргазвидобування", що входить до групи Smart Holding.

Відповідно до наказу №195 від 12 квітня, рішення ухвалено на підставі закону "Про нафту та газ" у зв'язку із запровадженням санкцій проти екснародного депутата Вадима Новинського, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, наказом №196 від 12 квітня Держгеонедр вимагає від представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" до 1 червня надати додаткову інформацію та/або усунути порушення у розкритті інформації про кінцевих бенефіціарних власників Мехедівсько-Голотвищенського та Свиридівського газоконденсатних родовищ у Полтавській області.

Як повідомлялося, 10 квітня СБУ на Полтавщині провела обшуки в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy Новинського, через спробу вивести бізнес з-під санкцій.

За даними СБУ, у рамках справи арештовано майно Новинського на загальну суму 3,5 млрд грн, у тому числі корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин. Крім того, Міністерством юстиції вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха.

На початку грудня минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Після цього, 16 січня, інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст, стверджуючи, що відповідні рішення були ухвалені до запровадження санкцій, у листопаді 2022 року. Хоча ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.