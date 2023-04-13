Імпорт з Росії до Німеччини впав на понад 90%

У лютому 2023 року місячна вартість усіх товарів, імпортованих з Росії до Німеччини, становила близько 300 млн євро, що на 91% нижче, ніж роком раніше.

Як пише Tagesschau, про це свідчать дані Федерального статистичного управління у Вісбадені, передає Європейська правда.

Зокрема, постачання російських енергоносіїв, які відігравали важливу роль у торгівлі між двома країнами до початку війни 24 лютого 2022 року, обвалилися.

Імпорт російської нафти та природного газу впав з 2,2 млрд євро в лютому 2022 року до лише 4,2 млн євро через рік (падіння на 99,8%).

Імпорт коксу та продуктів нафтопереробки впав з 353 млн євро до 30 млн євро (мінус 91,4%). Імпорт вугілля впав на 92,5% – до 26 млн євро.

Загалом, Росія опустилася з 11-го на 46-те місце серед найважливіших постачальників товарів до Німеччини.