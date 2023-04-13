СБУ викрила схему привласнення коштів "Нафтогазу" на 37 мільйонів

Служба безпеки викрила схему привласнення грошей НАК "Нафтогаз України", яка завдала державній компанії збитків на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.

Як повідомляє пресцентр СБУ, до організації схеми причетний топменеджмент столичного підприємства-газотрейдера.

За даними слідства, у 2020 році ця компанія з Києва уклала угоду на постачання газу з одним із теплогенеруючих підприємств Дніпропетровщини. Однак у середині лютого 2021 року ця столична компанія повністю припинила постачання палива в регіон.

"У ситуацію втрутилася держава, оскільки гарантом безперебійного теплопостачання населенню є уряд України. Таким чином, газ для опалення Дніпропетровщини брали із ресурсу "Нафтогазу". Втім, НАК "Нафтогаз України" не отримало за це кошти", – зазначається у повідомленні.

Так, внаслідок використання приватною компанією з Києва недостовірних відомостей в офіційних документах, усі гроші від теплогенеруючого підприємства Дніпропетровщини пішли на рахунки столичної компанії, згодом їх легалізували через підконтрольні структури. Також задокументовано декілька переказів на особисті банківські картки фігурантів.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили директору, комерційному директору, юрисконсульту компанії-газотрейдера, а також їхньому спільнику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 (службове підроблення); ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

СБУ додає, що наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу ˗ тримання під вартою.