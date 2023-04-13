Молдова вперше імпортує газ із Греції замість Росії

Молдовське держпідприємство Energocom 13 квітня у тестовому режимі закупить 24 МВт-год газу (близько 2,3 тис. кубометрів) у грецької DEPA.

Як повідомили у пресслужбі компанії, вартість газу без урахування доставки становитиме 45 євро за МВт-год (близько 477 євро за тисячу кубометрів), передає Інтерфакс-Україна.

"Мета закупівлі – подивитися, як працюватиме логістичний ланцюг: резервація потужностей у кожній країні, по якій пройде газ – Греція, Болгарія, Румунія, – значення на кожній точці входу та виходу. Все це для того, щоб уникнути фінансових ризиків у випадку (закупівлі, – ред.) великих обсягів", – пояснили в Energocom.

Крім газу, підприємство у тестовому режимі закупило 1 МВт-год. електроенергії у болгарської Nomad за ціною 100 євро за 1 МВт-год.

Раніше Молдова імпортувала електроенергію лише з Румунії та України.

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Як повідомлялося, компанія Energocom 6 квітня уклала рамковий контракт із грецьким газовим оператором DEPA про закупівлю газу.

Контракт EFET (Європейської федерації енерготрейдерів) є рамковим та передує будь-якому договору купівлі-продажу. Укладання такого контракту є обов'язковим для компаній, які працюють у Європейському союзі, уточнювалося у повідомленні Energocom.

До осені 2021 року Молдова купувала газ виключно у російського "Газпрому". Потім країна почала закуповувати газ у альтернативних джерел. Зокрема, Молдова імпортує газ із Румунії.