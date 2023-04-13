Імпортер авіаційного палива ухилилася від сплати податків на 17,5 мільйона, – БЕБ

Правоохоронці викрили столичне підприємство, яке займалося імпортом авіаційного палива в ухиленні від сплати податків на 17,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що керівник компанії підробляв фінансово-бухгалтерську звітність та користувався пільговим механізмом сплати акцизного податку.

"Таким чином підприємство ухилилося від сплати акцизного податку та ПДВ. Загальна сума завданих державі збитків становить майже 17,5 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Наразі ексдиректору підприємства оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч.3 ст. 212 КК України) та службовому підробленні (ч.1 ст. 366 КК України).

Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, на суму заподіяних державі збитків.