Імпортер авіаційного палива ухилилася від сплати податків на 17,5 мільйона, – БЕБ
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Правоохоронці викрили столичне підприємство, яке займалося імпортом авіаційного палива в ухиленні від сплати податків на 17,5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Слідство встановило, що керівник компанії підробляв фінансово-бухгалтерську звітність та користувався пільговим механізмом сплати акцизного податку.
"Таким чином підприємство ухилилося від сплати акцизного податку та ПДВ. Загальна сума завданих державі збитків становить майже 17,5 млн грн", – йдеться у повідомленні.
Наразі ексдиректору підприємства оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч.3 ст. 212 КК України) та службовому підробленні (ч.1 ст. 366 КК України).
Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, на суму заподіяних державі збитків.