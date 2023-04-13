Більше 80% роботодавців готові брати на роботу ветеранів та людей із інвалідністю, – Мінекономіки

Понад 80% роботодавців готові брати на роботу ветеранів та людей із інвалідністю, частина з них мають намір скористатись при цьому фінансовою підтримкою від держави.

За словами міністерки економіки України Тетяни Бережної, уряд планує розширити програми компенсації роботодавцям за працевлаштування наших захисників і захисниць після їх повернення з фронту, а також осіб із інвалідністю внаслідок війни, щоб пришвидшити їх інтеграцію в мирне життя.

"Нині ми обговорюємо з бізнесом різні варіанти таких програм і за результатами проведеного серед них опитування з'ясували, що понад 80% роботодавців готові брати на роботу осіб з інвалідністю, 90% роботодавців охоче працевлаштують в своїх компаніях ветеранів. Частині роботодавців при цьому потрібна буде фінансова підтримка від держави, зокрема у вигляді компенсації витрат на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю, оплати навчання таких працівників, надання їм психологічної підтримки", – зазначила Бережна.

Зокрема, серед роботодавців, які готові працевлаштувати особу з інвалідністю, понад 50% назвали найбільш ефективною формою фінансової підтримки від держави надання пільг по сплаті ЄСВ, як компенсації витрат на облаштування робочого місця, 31% – компенсацію частини заробітної плати такого працівника.

Серед роботодавців, які готові взяти на роботу ветерана, лише 40% висловились за необхідність фінансової підтримки держави для цього. Третина з них вважають, що найкращим варіантом такої підтримки буде компенсація частини зарплати ветерана, 20% – висловились за оплату державою надання психологічної допомоги таким працівникам, 14% – за фінансування їх професійного навчання.

Раніше повідомлялос, що уряд планує в 2023 році видати понад тисячу грантів ветеранам для започаткування й розвитку бізнесу в межах програми "Власна справа".