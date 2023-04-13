Рада ЄС затвердила виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для Збройних Сил України

Рада ЄС на засіданні у четвер, 13 квітня, ухвалила виділення допомоги на загальну суму 1 мільярд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних Сил України.

Як повідомляється у пресрелізі на сайті Ради, це дозволить Євросоюзу відшкодовувати державам-членам вартість переданих Україні боєприпасів як з існуючих запасів, так і за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень протягом періоду з 9 лютого по 31 травня 2023 року.

"Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої Це рішення імплементує першу частину домовленості Ради ЄС від 20 березня про тристоронній підхід, спрямований на прискорення постачання і спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

Разом із попередніми сімома траншами підтримки, це рішення збільшує загальний внесок ЄС для України в рамках EPF до 4,6 мільярда євро.

лідерами ЄС, щодо підтримки негайного постачання артилерійських боєприпасів для українських збройних сил на суму 1 мільярд євро. Немає кращого прояву єдиної рішучості та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора", – прокоментував рішення голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Як повідомлялося, 20 березня Європейський Союз погодив виділення 2 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України та подальше замовлення їх виробництва у оборонної промисловості.