Японія виділить Україні $3,5 мільярда до кінця року

Японія виділить Україні фінансову допомогу на загальну суму $3,5 млрд у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками зустрічі очільника міністерства Сергія Марченка з міністром фінансів Японії Сунічі Судзукі.

Під час зустрічі Судзукі підтвердив наміри уряду Японії спрямувати Україні $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Наразі Японія надала Україні $581 млн пільгового фінансування від початку повномасштабної війни.

Під час обговорення відновлення та реконструкції країни, Марченко зазначив, що для реалізації швидкого відновлення у 2023 році Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів та приватного сектору. Він нагадав, що потреби України на швидке відновлення у 2023 році оцінюються в $14,1 млрд.

"Представники Міністерства фінансів Японії висловили готовність підтримати Україну у відбудові, зокрема через потенційні спільні проекти з Японським агентством міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA)", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці лютого прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що країна виділить Україні нову фінансову допомогу у розмірі $5,5 млрд.