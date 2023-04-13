В Україні лише половина шкіл мають укриття

На сьогодні в Україні від 55% до 66% шкіл мають укриття.

"Сьогодні в нас, за різними даними, які уточнюються щодня, від 55% до 66% шкіл мають укриття", – міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Інтерфакс-Україна.

Лісовий зазначив, що йдеться саме про мінімальні укриття, а не про бомбосховища, а також, що не всі зазначені укриття можуть прийняти всіх дітей навчального закладу.

Міністр наголосив, що фокус уваги відомства зараз саме на створенні укриттів у кожній школі, щоби можна було повернути дітей до очного навчання.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна у 2023 році почне розбудову розгалуженої мережі сучасних облаштованих укриттів для громадян у межах пішої доступності.