Єврокомісія дійшла висновку про неможливість конфіскації заморожених резервів Росії, – ЗМІ
"У неопублікованому документі, який є в наявності у Die Welt, ЄК доходить висновку, що розчаровує: заморожені резерви не можна брати, і коли конфлікт закінчиться, їх треба повернути Росії", – пише видання Die Welt із посиланням на неоприлюднений документ комісії, передає Інтерфакс-Україна.
"Але чиновники дещо вигадали. Вони вказали в документі, який має стати основою для переговорів з окремими державами ЄС, що резерви можна інвестувати і, щонайменше, надати Україні отримані від цього відсотки. ЄК запропонувала вкласти заморожені резерви ЦБ РФ у європейські державні облігації та очікувати прибутковості від них у 2,6%", – йдеться в публікації.
При цьому в ЄС очікують, що в "найгіршому екстремальному сценарії" збитки від такого інвестування становитимуть 4 млрд євро.
Проте низка джерел, знайомих із планами влади ЄС, заявили виданню, що відстежити місце розташування російських резервів за кордоном дуже складно.
Раніше керівники країн G7 в рамках санкцій проти РФ через розв'язану нею війну в Україні ухвалили рішення відключити деякі російські банки від міжнародної системи платежів SWIFT, а також запровадити обмеження щодо міжнародних резервів ЦБ РФ.
У листопаді минулого року глава ЄК Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати понад 300 млрд євро заблокованих коштів РФ для допомоги Україні.
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз та Шведське головування в ЄС докладають зусиль, щоб знайти законний шлях для спрямування на відновлення України російських активів, що були заморожені у зв’язку з російською агресією.