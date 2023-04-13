"Укрексімбанк" виставив на продаж недобудовані хмарочоси у центрі Києва, ціну можуть знизити у 10 разів. ФОТО

Державний "Укрексімбанк" виставив на продаж права вимоги на недобудований комплекс Sky Towers у центрі Києва.

Аукціон пройде за голландською моделлю (зі зниженням ціни) 11 травня на OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Мін'юсту), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Стартова ціна активу складає 5,58 млрд грн, за підсумками торгів банк готовий знизити її до 0,83 млрд грн. Зауважимо, що у листопаді 2021 року банк виставляв цей актив на продаж зі стартовою ціною 7,15 млрд грн, однак не знайшов покупця.

У повідомленні банку наголошується, що ця пропозиція "для амбітного інвестора, готового поставити крапку в епопеї одного з найвідоміших довгобудів міста", уточнивши, що 47-поверховий комплекс на 223 тис. кв. м добудований лише до 28 поверху.

До його складу мають увійти дві вежі на 47 та 34 поверхи, офісні та торгові приміщення, 8-рівневий підземний паркінг на 900 машино-місць, будівництво яких здійснювалося на земельній ділянці загальною площею 0,74 гектари по вулиці Шолуденка поруч із центральним столичними "РАЦСом", яку також передано в іпотеку.

Зазначається, що додатковим ліквідним забезпеченням є масив із 60 земельних ділянок загальною площею понад 80 га, що розташовані в межах Зазимської сільської ради Броварського району Київської області.

У заставу банку також передано майнові права на проєктно-тендерну та проєктно-кошторисну документацію на будівництво громадського центру, частка у статутному капіталі юридичної особи – боржника у розмірі 100%.

Як повідомлялося, Sky Towers на пр. Перемоги, 13 міг стати першим українським хмарочосом понад 200 м (проєктна висота 214 м). Будівництво здійснювалося аж до 2015 року, проте досягло 28 поверхів за проектних 47, після чого було зупинено. За словами директора девелоперської компанії "Агентство офісного будівництва" Олександра Дьоміна, консервація об'єкта не проводилася.

Кредитний договір з "Укрексімбанком" на фінансування проєкту було укладено у 2007 році. У травні 2012 року KDD Group, що потрапила в складне фінансове становище, уклала угоду про продаж американської Cimbrorum Holdings LLC за $202,4 млн проекту Sky Towers і житлового комплексу "Зазим'я". З цієї суми KDD мав отримати грошовими коштами $12 млн, тоді як решту суми становили зобов'язання, у тому числі $168,4 млн перед "Укрексімбанком". Тоді ж банк збільшив кредитну лінію для добудови Sky Towers до $193 млн, позичальником виступало "Агентство офісного будівництва".

У 2019 році сторони підписали план фінансової реструктуризації, проте девелопер продовжував не виконувати зобов'язання. Господарський суд Києва на початку 2021 року задовольнив позов "Укрексімбанку" про стягнення з "Агентства офісного будівництва" 5,95 млрд грн боргу за кредитом на фінансування будівництва Sky Towers.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, засновником ТОВ "Агентство офісного будівництва" із зареєстрованим капіталом 442 млн грн є американська "Таккадеро трейдинг лімітед", кінцевим бенефіціаром зазначений Девід Ізраел.