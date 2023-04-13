Boeing відмовився від претензій до України на $200 мільйонів за проєктом "Морський старт", – Шмигаль

Американська компанія Boeing оголосила про звільнення українських компаній від фінансових зобов’язань у рамках проекту Sea Launch ("Морський старт").

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Twitter.

"Під час зустрічі з бізнесом Сполучених Штатів компанія Boeing оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язань на $200 млн, пов'язаних з проектом "Морський старт". Дякую за важливе рішення на підтримку України", – написав Шмигаль.

Він також наголосив, що Україна розраховує на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в країну.

Як повідомлялося, у 2019 році КБ "Південне" та державне підприємство "Південний машинобудівний завод" програли у справі міжнародного консорціуму "Морський старт", українську сторону зобов’язали виплатити американській Boeing $200 млн. Підставою для справи став перекладений на Boeing пакет з гарантіями за кредитами на сотні мільйонів доларів, пов'язаний з "Морським стартом".

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"Морський старт" – міжнародний комерційний проєкт створення та експлуатації ракетно-космічного комплексу морського базування.

Для його реалізації у 1995 році було створено однойменну компанію, засновниками якої відпочатку були американська Boeing, російська РКК "Енергія", норвезьке суднобудівне підприємство Kvaerner (зараз Aker Solutions), українські КБ "Південне" та ВО "Південмаш".

Влітку 2009 року компанія "Морський старт" оголосила про своє банкрутство. Після реорганізації в 2010 році 95% акцій компанії передали Energia Overseas Limited (EOL) – дочірній структурі російської РКК "Енергія", 3% залишились у Boeing, 2% – у норвезької Aker Solutions.

Ракети-носії "Зеніт", що використовувалися у програмі "Морський старт", виробляв дніпропетровський "Південмаш" з використанням російських ракетних двигунів.

Після вторгнення РФ в Україну у 2014 році проєкт призупинив роботу, а у 2018 році російська ракетно-космічна корпорація (РКК) "Енергія" продала свої активи проекту "Морський старт" російській приватній компанії S7Group.

Вона планувала відновити запуски з використання українських ракет, "Південмаш" отримав контракт на виробництво 12 ракет "Зеніт", проте ці плани не було реалізовано через повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.