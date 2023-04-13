Швейцарія виділить Україні допомогу на $1,7 мільярда до 2028 року

Уряд Швейцарії збирається виділити Україні щонайменше ще 1,5 млрд швейцарських франків ($1,7 млрд) до 2028 року.

Як заявив міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс, фінансова підтримка Україні буде надана в рамках стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки, передає Європейська правда.

Раніше Швейцарія погодила надання 300 млн франків для підтримки України на 2023-2024 роки.

Усього Швейцарія надасть Україні щонайменше 1,8 млрд швейцарських франків (понад $2 млрд) протягом наступних шести років.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія відповіла на звинувачення європейських країн у тому, що вона недостатньо активно заморожує російські активи.

До того "Велика сімка" попросила Швейцарію активніше заморожувати активи російських олігархів.