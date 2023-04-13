Росіяни масово скуповують житло в Грузії

Росіяни купили понад 8 тисяч квартир у Грузії з початку 2022 року і зайняли перше місце серед іноземців за цим показником.

Про це свідчать дані Міністерства юстиції Грузії, повідомляє РБК.

Згідно із ними, усього за 2022 рік іноземці купили у Грузії 15 тис. квартир або близько 20% проданого за рік у країні житла. У тому числі росіяни купили 6062 квартири та зайняли за цим показником перше місце. Ще 2187 квартир російські громадяни придбали в першому кварталі 2023 року (5159 квартир за той же період викупили всі іноземці).

Друге місце за кількістю придбаного іноземцями житла посіли громадяни Ізраїлю. За 2022 рік вони придбали у Грузії 1892 квартири. Третє місце посіли громадяни України, які придбали 1321 квартиру в Грузії минулого року.

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Також до десятки країн, громадяни яких найчастіше купували в Грузії житлову нерухомість, увійшли Іран, Туреччина, Білорусь, Німеччина, США, Казахстан та Вірменія.

Грузія стала одним із найпопулярніших напрямків серед росіян, які виїжджали з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив у країні часткову мобілізацію, на єдиному наземному КПП на російсько-грузинському кордоні Верхній Ларс у Північній Осетії утворилися черги. За день кордон перетинало близько 10 тис. машин. У 2022 році, за інформацією МВС Грузії, в країну в'їхали майже 1,5 млн громадян Росії

Для в'їзду на територію Грузії росіянам не потрібна віза, залишатися в країні вони можуть рік.