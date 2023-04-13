Експорт титанової руди впав із початку року у 25 разів, – Митна служба

За підсумками першого кварталу 2023 року Україна зменшила експорт титановмісних руд і концентрату в натуральному вираженні на 95,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 4,15 тис. тонн.

Валютний виторг від експорту титанових руд за вказаний період впав на 82,2% – до $6,78 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на статистичні дані Державної митної служби.

При цьому основний експорт цієї продукції здійснювався до Японії (47,35% у грошовому вираженні), Туреччини (19,73%) та Індії (8,89%).

Водночас імпорт такої продукції не здійснювався.

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Як повідомлялося, Україна у 2022 році знизила експорт титановмісних руд та концентрату в натуральному вираженні на 41,8% порівняно з попереднім роком – до 322,14 тис. тонн, у грошовому вираженні на 19,6% – до $130,14 млн.

Основний експорт здійснювався до Чехії (47,91% поставок у грошовому вираженні), США (11,94%) та Румунії (9,75%).

В Україні руди, що містять титан, добувають державна "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), а також ТОВ "Міжріченський ГЗК" та ТОВ "Валки-Ільменіт" у Житомирській області, які входять до Group DF Дмитра Фірташа.

Крім того, виробничо-комерційна фірма "Велта" збудувала ГЗК на Бірзулівському родовищі потужністю 240 тис. тонн ільменітового концентрату на рік.