У США обіцяють продовжити пильно відстежувати порушення санкцій проти Росії
"Ми постійно, буквально щодня, щотижня оцінюємо, що ще ми можемо зробити, кого ще додати до списку. І ми робимо це з пильністю, цілеспрямованістю та невідкладністю щодня", – заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо на українсько-американському форумі партнерства, організованому Американськими торговими палатами двох країн у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.
Міністерка додала, що в цій роботі важливе постійне спілкування з українською стороною, з тим, що бачать українці "на землі", щоб вони передавали цю інформацію і щоб вона могла бути врахована у списку санкцій.
Раймондо підкреслила, що ця робота спрямована на те, щоб безглузда війна, спроба експансіоністського захоплення земель не увінчалася успіхом, і США готові виконувати її рік, два, три – скільки необхідно.
"Бо наслідки для миру, демократії всюди і свободи неймовірні", – наголосила вона.
Міністерка торгівлі також зазначила, що США віддані майбутньому України та готові підтримати країну в її відновлення протягом десятиліття.
"Ми знаємо, що цінник високий. Країну мучать щодня. Світовий банк заявляє, що вартість реконструкції та відновлення зросла до більш ніж $400 млрд і продовжуватиме зростати. Президент Байден і наша команда сповнені рішучості. Нам потрібно, щоб це було державно-приватне партнерство. Ми збираємося зробити це", – заявила Раймондо.
Із її слів, США вже веде відповідну роботу з українськими партнерами.
Міністерка закликала американські компанії допомогти в цій роботі приєднатися до Американської торгової палати, яка оголосила окрему Ukraine Business Initiative для участі іноземних компаній у відновленні України.
"Генеральні директори кажуть, що ми хочемо бути поряд з Україною. Однак вони хочуть отримати відповіді на запитання. Вони хочуть знати, яка частина потреб у реконструкції буде пріоритетною. Хто прийматиме рішення про ці пріоритети в українському уряді? Як приватний капітал поєднуватиметься з державою? Як вони можуть бути впевнені, що вони не будуть схильні до будь-якої корупції? Ось чому ми тут сьогодні", – зазначила Раймондо.
Вона висловила сподівання, що буде знайдено відповіді на ці питання, щоб переконати американський бізнес у тому, що він має вчинити правильно – підтримувати Україну та інвестувати в Україну, і що це зможе бути вигідно та безпечно.
За її словами, міністерство докладає всіх зусиль, щоб полегшити обмін інформацією, щоб зусилля приватного сектору досягли своїх цілей в Україні, щоб поєднати державні агенції з приватними компаніями США, які можуть запропонувати досвід, технології та капітал у різних галузях: агробізнесі, енергетиці, інфраструктурі – у всіх галузях, критично важливих для майбутнього України.