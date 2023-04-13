У США обіцяють продовжити пильно відстежувати порушення санкцій проти Росії

Міністерство торгівлі США, зокрема Бюро промисловості та безпеки, продовжить співпрацювати з Міністерством фінансів, іншими американськими державними відомствами, щоб посилювати обмеження до Росії та застосовувати заходи покарання до тих, хто допоміг Росії отримати заборонені товари.

"Ми постійно, буквально щодня, щотижня оцінюємо, що ще ми можемо зробити, кого ще додати до списку. І ми робимо це з пильністю, цілеспрямованістю та невідкладністю щодня", – заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо на українсько-американському форумі партнерства, організованому Американськими торговими палатами двох країн у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.

Міністерка додала, що в цій роботі важливе постійне спілкування з українською стороною, з тим, що бачать українці "на землі", щоб вони передавали цю інформацію і щоб вона могла бути врахована у списку санкцій.

Раймондо підкреслила, що ця робота спрямована на те, щоб безглузда війна, спроба експансіоністського захоплення земель не увінчалася успіхом, і США готові виконувати її рік, два, три – скільки необхідно.

"Бо наслідки для миру, демократії всюди і свободи неймовірні", – наголосила вона.

Міністерка торгівлі також зазначила, що США віддані майбутньому України та готові підтримати країну в її відновлення протягом десятиліття.

"Ми знаємо, що цінник високий. Країну мучать щодня. Світовий банк заявляє, що вартість реконструкції та відновлення зросла до більш ніж $400 млрд і продовжуватиме зростати. Президент Байден і наша команда сповнені рішучості. Нам потрібно, щоб це було державно-приватне партнерство. Ми збираємося зробити це", – заявила Раймондо.

Із її слів, США вже веде відповідну роботу з українськими партнерами.

Міністерка закликала американські компанії допомогти в цій роботі приєднатися до Американської торгової палати, яка оголосила окрему Ukraine Business Initiative для участі іноземних компаній у відновленні України.

"Генеральні директори кажуть, що ми хочемо бути поряд з Україною. Однак вони хочуть отримати відповіді на запитання. Вони хочуть знати, яка частина потреб у реконструкції буде пріоритетною. Хто прийматиме рішення про ці пріоритети в українському уряді? Як приватний капітал поєднуватиметься з державою? Як вони можуть бути впевнені, що вони не будуть схильні до будь-якої корупції? Ось чому ми тут сьогодні", – зазначила Раймондо.

Вона висловила сподівання, що буде знайдено відповіді на ці питання, щоб переконати американський бізнес у тому, що він має вчинити правильно – підтримувати Україну та інвестувати в Україну, і що це зможе бути вигідно та безпечно.

За її словами, міністерство докладає всіх зусиль, щоб полегшити обмін інформацією, щоб зусилля приватного сектору досягли своїх цілей в Україні, щоб поєднати державні агенції з приватними компаніями США, які можуть запропонувати досвід, технології та капітал у різних галузях: агробізнесі, енергетиці, інфраструктурі – у всіх галузях, критично важливих для майбутнього України.