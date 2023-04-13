"Укрнафта" в першому кварталі отримала 4,3 мільярда чистого прибутку
"За попередніми оцінками, у першому кварталі "Укрнафта" отримала близько 4,3 млрд грн чистого прибутку. Цього вдалося досягти за рахунок комплексної роботи зі збільшення видобутку, впровадження відкритої ринкової реалізації вуглеводнів, оптимізації витрат і ліквідації непрозорих схем", – повідомив директор компанії Сергій Корецький.
За його словами, в компанії поставили амбітну фінансову мету – отримання 12 млрд грн чистого прибутку у 2023 році.
За фактичними результатами першого кварталу 2023 року середньодобовий видобуток нафти ПАТ "Укрнафта" сягнув 3 926 тонн проти 3 753 тонн – середньодобового показника за 2022 рік.
Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" планує пробурити п’ять нових свердловин на заході України, зокрема на майданчиках вже тривають підготовчі роботи.