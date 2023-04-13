"Укрнафта" в першому кварталі отримала 4,3 мільярда чистого прибутку

"Укрнафта" завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 млрд грн. Цей показник дорівнює чистому прибутку, отриманому компанією в мирному 2020 році (4,3 млрд грн.) та майже вдвічі перевищує результат за весь 2021 рік – 2,4 млрд грн.

"За попередніми оцінками, у першому кварталі "Укрнафта" отримала близько 4,3 млрд грн чистого прибутку. Цього вдалося досягти за рахунок комплексної роботи зі збільшення видобутку, впровадження відкритої ринкової реалізації вуглеводнів, оптимізації витрат і ліквідації непрозорих схем", – повідомив директор компанії Сергій Корецький.

За його словами, в компанії поставили амбітну фінансову мету – отримання 12 млрд грн чистого прибутку у 2023 році.

За фактичними результатами першого кварталу 2023 року середньодобовий видобуток нафти ПАТ "Укрнафта" сягнув 3 926 тонн проти 3 753 тонн – середньодобового показника за 2022 рік.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" планує пробурити п’ять нових свердловин на заході України, зокрема на майданчиках вже тривають підготовчі роботи.