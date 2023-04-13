Іспанія надала ЄБРР 100 мільйонів євро гарантій для підтримки України

Іспанія підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про надання гарантій на суму 100 млн євро для підтримки операцій банку в муніципальному секторі України, а також для забезпечення продовольчої безпеки в Україні.

"Нарощування сільгоспвиробництва та забезпечення безпеки сільськогосподарського виробничо-збутового ланцюжка в Україні мають вирішальне значення для забезпечення продовольчої безпеки. Інвестиції ЄБРР допомагають запобігти глобальній продовольчій кризі, усувають ризики, пов'язані з постачанням життєво важливих продуктів харчування, особливо в країни, які сильно залежать від імпорту продовольства", – сказано в повідомленні ЄБРР, передає Інтерфакс-Україна.

За словами президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо, ці гарантії дозволять Банку вирішити найважливіше питання продовольчої безпеки в Україні та за її межами, продовжити підтримку українських муніципалітетів зараз і в період відновлення країни.

Банк зазначив, що Іспанія приєдналася до низки донорів, які через ЄБРР надають фінансову та технічну підтримку Україні через війну. Донори ЄБРР вже виділили близько 1,4 млрд євро для підтримки української економіки, зокрема, забезпечення енергобезпеки, логістики та підтримки малого бізнесу.

ЄБРР спільно з донорами зобов'язався протягом 2022-2023 років надати Україні фінансування у розмірі 3 млрд євро для підтримки функціонування бізнесу та економіки. У 2022 році ЄБРР направив на підтримку України 1,7 млрд євро та залучив від партнерських фінансових установ 200 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання української економіки в 2023 році до 1% з 8%, які він прогнозував у вересні 2022 року.