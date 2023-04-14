АРМА обрала оцінювача арештованого майна виробника "Моршинської"
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Зазначається, що переможцем у конкурсному відборі суб'єктів оціночної діяльності обрано приватне підприємство "Габ’яно".
Водночас в IDS Ukraine заявили, що професійність обраного оцінювача викликає сумніви, адже в рейтингу оцінювачів майна Києва для його оренди це підприємство посідає лише 54 місце.
"У зв’язку з тим, що арешт активів нашої компанії і всі подальші дії відбувалися з суттєвими порушеннями, ми вбачаємо в такому виборі бажання занизити реальну вартість активів", – зазначив генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.
За його словами, задля "визначення саме реальної вартості активів", непідсанкційні акціонери IDS Ukraine залучили незалежну компанію для оцінки активів.
Як повідомлялося, у березні АРМА знайшло управителя для арештованих корпоративних прав IDS Ukraine, якій належать торгові марки "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi. Ними управлятиме конкурент – "Карпатські мінеральні води". В IDS Ukrainе пообіцяли оскаржити результати конкурсу в українських та міжнародних судах.
Як повідомлялося, у червні 2022 року суд заарештував корпоративні права підприємств російського олігарха, які є одними з найбільших виробників мінеральної води в Україні.
Тоді правоохоронці не уточнили прізвище олігарха та назви компаній, корпоративні права яких заарештовано. Однак відомо, що найбільші виробники мінеральної води в Україні під брендами "Миргородська" та "Моршинська" належать компанії IDS Borjomi, акціонерами якої є співвласники "Альфа-груп" - російський олігарх Михайло Фрідман та партнери.