У НАБУ заявили про нові докази у справі ексочільника "Нафтогазу" Коболєва: виявили 37 гігабайт листування

Детективи Національного антикорупційного бюро 13 квітня подали слідчому судді Вищого антикорупційного суду нове клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ексочільника правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Як наголошують у НАБУ, це зумовлено новими обставинами, встановленими досудовим розслідуванням.

"Після звернення до слідчого судді з попереднім клопотанням (4 квітня 2023 року) детективи вилучили нові документи та інформацію, які мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, а саме – електронне листування осіб, залучених до ініціювання, погодження та виконання рішення про виплату премій голові, членам правління та працівникам НАК "Нафтогаз України" у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальний обсяг вилученої інформації в електронному вигляді становить понад 37 гігабайт листування.

Наразі детективи здійснюють огляд вилученої інформації, який, у зв’язку із великим масивом даних, може тривати протягом значного періоду часу. Як наголошують у НАБУ, під час огляду вже виявлено низку відомостей, які мають істотне значення для доказування в кримінальному провадженні.

Як повідомлялося, 12 квітня ВАКС відмовився продовжити строки розслідування справи за підозрою ексголови правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва в отриманні премії, яка перевищувала встановлені законодавством обмеження.

Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. Таким чином, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229,25 млн грн, стверджує слідство. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) спочатку відмовився обирати запобіжний захід для Коболєва, але апеляційна палата визначила для нього заставу у розмірі 229 млн грн. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.

Тим часом строк дії цього рішення сплив. При повторному розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу ВАКС відмовився взяти під варту та збільшити розмір застави для колишнього голови "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, однак зобов’язав його носити електронний браслет. Це рішення також оскаржується у апеляції.