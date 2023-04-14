Словаччина заборонила продаж та переробку українського зерна

Міністерство сільського господарства Словаччини вирішило заборонити обробку та продаж імпортованого з України зерна, а також виготовлене з нього борошно.

Про це йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене на підставі незадовільних результатів аналізу 1500 тонн пшениці з України. У контрольному зразку виявили наявність пестициду, який "не дозволений в ЄС та має негативний вплив на здоров’я людини".

Відтак міністерство спільно з підпорядкованими організаціями забезпечить збір проб всього зерна та борошна з України, яке вже зберігється в Словаччині.



Наголошується, що про результати аналізу партії українського зерна Словаччина поінформує усі країни-члени ЄС та українського посла Мирослава Кастрана. Окремо це питання обговорять міністри сільського господарства країн "Вишеградської четвірки", а також Румунії та Болгарії на майбутній зустрічі.

"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини не рекомендує імпортувати будь-яке українське зерно та зернові продукти", – підкреслили у відомстві.

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Як повідомлялося, наприкінці березня прем’єр-міністри Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулися до керівництва Євросоюзу з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС.

Нагадаємо, традиційні експортні маршрути України були заблоковані після повномасштабного вторгнення Росії. Польща та інші країни регіону запропонували допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн. Також ЄС скасував митні збори та імпортні квоти, щоби полегшити транспортування. Проте через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни. У низці країн, зокрема, в Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщині та Болгарії, тривають протести проти українського зерна.

Зокрема, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що звернеться до Єврокомісії з проханням запровадити мита на імпорт українського зерна.

Як повідомлялося, для вирішення проблеми із затоваренням польського ринку та протестами польських аграріїв Україна тимчасово відмовилася від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до цієї країни до нового сезону. Обидві країни протягом тижня спільно напрацюють нові правила транзиту. На цей період українським експортерам рекомендовано скористатися іншими маршрутами.